Військком з Рівного Ярмошевич оприлюднив декларацію - де служить зараз

Ексначальник ТЦК у Рівному Олександр Ярмошевич. Фото: Суспільне

Начальник Територіального центру комплектування Рівного Олександр Ярмошевич тепер проходить військову службу на Закарпатті. Військком відомий скандальним відео, на якому цілувався з працівницями ТЦК у кабінеті.

Він оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік, повідомляє НАЗК.

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Скільки заробив Ярмошевич у 2024 році

У декларації йдеться, що Ярмошевич володіє автомобілем AUDI Q7, який він придбав у 2023 році за пів мільйона гривень. Його дружина Валентина того ж року купила автомобіль Toyota Yaris, ціна якого не вказана.

Загальна сума доходів у попередньому році у Рівненському і Закарпатському ТЦК та СП, а також двох військових частинах становить понад 633 тисячі гривень. Таким чином, щомісячний дохід військового становив майже 53 тисячі гривень. Також він зберігає 14 тисяч доларів готівкою.

Дружина працює у Центрі національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської облради, де за рік заробила 408 тисяч гривень. Родина не задекларувала власного житла, у володінні сім'ї знаходиться земельна ділянка у Сарнах, яку придбали у 2017 році.

Скриншот декларації

Де зараз служить Ярмошевич

Водночас згідно з декларацією, зараз Ярмошевич проходить військову службу в Закарпатському ТЦК. Військком відомий скандальним відео з кабінету ТЦК у Рівному, на якому він цілувався з колегами-жінками.

Після цього чоловік написав рапорт на переведення до бойової частини, але, очевидно, опинився в ТЦК Закарпаття.

Пресслужба Закарпатського ТЦК прокоментувала цю інформацію. Там зазначили, Ярмошевич проходив службу саме у військовій частині, а не в ОТЦК чи його підпорядкованих підрозділах.

"Військова частина, в якій він проходив службу, у звітний період перебувала в процесі формування та знаходилася на забезпеченні Закарпатського ОТЦК та СП, яке здійснювало нарахування грошового забезпечення для всіх її військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що військовий продовжує службу в одному з батальйонів резерву з подальшим призначенням на посаду.

Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, після оприлюднення відео з кабінету Ярмошевича у ТЦК правоохоронці розпочали службову перевірку.

Тоді в ОК "Захід" повідомили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків.

Влітку 2024 року з'явилася інформація, що Ярмошевич повернувся з передової та обійняв нову посаду командира бригади в Ужгороді.