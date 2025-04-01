Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК та СП arrow Військком з Рівного служить на Закарпатті — у ТЦК відреагували arrow

Військком з Рівного служить на Закарпатті — у ТЦК відреагували

1 квітня 2025 18:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Військком з Рівного Ярмошевич оприлюднив декларацію - де служить зараз
Ексначальник ТЦК у Рівному Олександр Ярмошевич. Фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

Начальник Територіального центру комплектування Рівного Олександр Ярмошевич тепер проходить військову службу на Закарпатті. Військком відомий скандальним відео, на якому цілувався з працівницями ТЦК у кабінеті.

Він оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік, повідомляє НАЗК.

Читайте також:

Скільки заробив Ярмошевич у 2024 році

У декларації йдеться, що Ярмошевич володіє автомобілем AUDI Q7, який він придбав у 2023 році за пів мільйона гривень. Його дружина Валентина того ж року купила автомобіль Toyota Yaris, ціна якого не вказана.

Загальна сума доходів у попередньому році у Рівненському і Закарпатському ТЦК та СП, а також двох військових частинах становить понад 633 тисячі гривень. Таким чином, щомісячний дохід військового становив майже 53 тисячі гривень. Також він зберігає 14 тисяч доларів готівкою. 

Дружина працює у Центрі національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської облради, де за рік заробила 408 тисяч гривень. Родина не задекларувала власного житла, у володінні сім'ї знаходиться земельна ділянка у Сарнах, яку придбали у 2017 році.

null
Скриншот декларації

Де зараз служить Ярмошевич

Водночас згідно з декларацією, зараз Ярмошевич проходить військову службу в Закарпатському ТЦК. Військком відомий скандальним відео з кабінету ТЦК у Рівному, на якому він цілувався з колегами-жінками.

Після цього чоловік написав рапорт на переведення до бойової частини, але, очевидно, опинився в ТЦК Закарпаття.

Пресслужба Закарпатського ТЦК прокоментувала цю інформацію. Там зазначили, Ярмошевич проходив службу саме у військовій частині, а не в ОТЦК чи його підпорядкованих підрозділах.

"Військова частина, в якій він проходив службу, у звітний період перебувала в процесі формування та знаходилася на забезпеченні Закарпатського ОТЦК та СП, яке здійснювало нарахування грошового забезпечення для всіх її військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що військовий продовжує службу в одному з батальйонів резерву з подальшим призначенням на посаду.

null
Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, після оприлюднення відео з кабінету Ярмошевича у ТЦК правоохоронці розпочали службову перевірку.

Тоді в ОК "Захід" повідомили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків.

Влітку 2024 року з'явилася інформація, що Ярмошевич повернувся з передової та обійняв нову посаду командира бригади в Ужгороді.

скандал Рівне Закарпаття військкомат ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Ажіотаж на концертах — хто з українських артистів збирає солдаути

18:56 Forbes назвав найбагатших людей світу — хто у десятці

18:54 З Одеси до Кишинева планують запустити поїзд — коли

18:54 Гончаренко заявив, що команда президента готує сценарій виборів

18:53 У Малайзії через масштабну пожежу пошкоджено пів сотні будинків

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:53 Дрони ГУР уразили десантні катери у Криму — відео

18:29 Погода у Києві знову зіпсується — прогноз на завтра

18:28 Військком з Рівного служить на Закарпатті — у ТЦК відреагували

18:26 Онлайн-покупки в MasterZoo — переваги для власників тварин

18:11 Ці 4 вправи допоможуть позбутися болю в спині

19:05 Ажіотаж на концертах — хто з українських артистів збирає солдаути

18:56 Forbes назвав найбагатших людей світу — хто у десятці

18:54 З Одеси до Кишинева планують запустити поїзд — коли

18:54 Гончаренко заявив, що команда президента готує сценарій виборів

18:53 У Малайзії через масштабну пожежу пошкоджено пів сотні будинків

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:53 Дрони ГУР уразили десантні катери у Криму — відео

18:29 Погода у Києві знову зіпсується — прогноз на завтра

18:28 Військком з Рівного служить на Закарпатті — у ТЦК відреагували

18:26 Онлайн-покупки в MasterZoo — переваги для власників тварин

18:11 Ці 4 вправи допоможуть позбутися болю в спині

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025
Text

17:50 Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно