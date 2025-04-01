Военком из Ривне Ярмошевич обнародовал декларацию - где служит сейчас

Военком из Ровно служит на Закарпатье — в ТЦК отреагировали
Начальник Территориального центра комплектования Ровно Александр Ярмошевич теперь проходит военную службу на Закарпатье. Военком известен скандальным видео, на котором целовался с работницами ТЦК в кабинете.
Он обнародовал декларацию о доходах за 2024 год, сообщает НАПК.
Сколько заработал Ярмошевич в 2024 году
В декларации говорится, что Ярмошевич владеет автомобилем AUDI Q7, который он приобрел в 2023 году за полмиллиона гривен. Его жена Валентина в том же году купила автомобиль Toyota Yaris, цена которого не указана.
Общая сумма доходов в предыдущем году в Ровенском и Закарпатском ТЦК и СП, а также двух воинских частях составляет более 633 тысячи гривен. Таким образом, ежемесячный доход военного составлял почти 53 тысячи гривен. Также он хранит 14 тысяч долларов наличными.
Жена работает в Центре национально-патриотического воспитания и внешкольного образования Ривненского облсовета, где за год заработала 408 тысяч гривен. Семья не задекларировала собственного жилья, во владении семьи находится земельный участок в Сарнах, который приобрели в 2017 году.
Где сейчас служит Ярмошевич
В то же время согласно декларации, сейчас Ярмошевич проходит военную службу в Закарпатском ТЦК. Военком известен скандальным видео из кабинета ТЦК в Ровно, на котором он целовался с коллегами-женщинами.
После этого мужчина написал рапорт на перевод в боевую часть, но, очевидно, оказался в ТЦК Закарпатья.
Пресс-служба Закарпатского ТЦК прокомментировала эту информацию. Там отметили, Ярмошевич проходил службу именно в воинской части, а не в ОТЦК или его подчиненных подразделениях.
"Воинская часть, в которой он проходил службу, в отчетный период, находилась в процессе формирования и находилась на обеспечении Закарпатского ОТЦК и СП, которое осуществляло начисление денежного обеспечения для всех ее военнослужащих", — говорится в сообщении.
В ТЦК отметили, что военный продолжает службу в одном из батальонов резерва с последующим назначением на должность.
Напомним, после обнародования видео из кабинета Ярмошевича в ТЦК правоохранители начали служебную проверку.
Тогда в ОК "Запад" сообщили, что не имеют претензий по выполнению офицером его служебных обязанностей.
Летом 2024 года появилась информация, что Ярмошевич вернулся с передовой и занял новую должность командира бригады в Ужгороде.
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