Військовозобов'язаний не підписав повістку від ТЦК — суд ухвалив рішення

Суддя оголошує вирок. Фото: УНІАН

У Києві військовозобов'язаний, якому було вручено повістку від представників ТЦК та СП, відмовився ставити свій підпис. Суд ухвалив рішення на користь військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовозобов'язаний був викликаний до ТЦК для мобілізаційного призову на військову службу, однак не з’явився у визначений час і дату. Він не надав жодних пояснень щодо своєї відсутності, про що свідчить рапорт офіцера.

Позивач відмовився прийняти повістку, про що було складено відповідний акт, а документ було зачитано при свідках. Згодом він особисто подав заяву, у якій підтвердив своє рішення відмовитися від отримання повістки. На чоловіка наклали штраф у розмірі 5 100 грн. Він подав до суду заяву про скасування штрафу.

Рішення суду

Суд вирішив, що відповідно до чинного законодавства повістка повинна вручатися особисто та бути підписаною адресатом. Інші способи сповіщення не передбачені законом.

Суд вирішив, що начальник ТЦК не зміг довести в установленому порядку, що позивач мав обов'язок з'явитися до ТЦК, і, відповідно, не доведено і факт вчинення правопорушення.

Суд задовольнив адміністративний позов чоловіка, скасувавши постанову про притягнення до відповідальності.