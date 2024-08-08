Порядок вручення повістки ТЦК — який нюанс зробить документ недійсним

Судове засідання. Ілюстративне фото: dduvs

У Києві працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили чоловіку повістку, після чого він не з'явився у військкомат. Під час суду з'ясувалося, що громадянин не підписувався за вручення документа, тому він визнаний недійсним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік був викликаний до ТЦК для призову на військову службу, однак не з'явився у встановлений час та день, не повідомивши причин неприбуття.

Відомо, що він відмовився від отримання повістки, на підставі чого було складено відповідний акт. Того ж дня громадянин також написав заяву про відмову від отримання документа.

Водночас у справі про адміністративне порушення йому була винесена постанова та призначено штраф у розмірі 5100 гривень. Тому чоловік звернувся до суду, аби стягнення скасували.

Рішення суду

Під час суду було наголошено, що повістка повинна бути особисто та підписана особою, яка її отримує. Водночас інші форми запрошення, сповіщення про необхідність явки до ТЦК у законі не встановлені.

Тому суд встановив, що очільник ТЦК не зобов'язав чоловіка з'явитися до ТЦК, тому правопорушення не відбулося. Його позов щодо скасування штрафу було задовільнено, а постанову визнано протиправною та скасовано.