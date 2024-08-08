Порядок вручения повестки ТЦК – какой нюанс сделает документ недействительным

Судебное заседание. Иллюстративное фото: dduvs

В Киеве работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки вручили мужчине повестку после чего он не явился в военкомат. В ходе суда выяснилось, что гражданин не подписывался за вручение документа, поэтому он признан недействительным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

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Детали дела

Мужчина был вызван в ТЦК для призыва на военную службу, однако не явился в установленное время и день, не сообщив причины неприбытия.

Известно, что он отказался от получения повестки, на основании чего был составлен акт. В этот же день гражданин также написал заявление об отказе от получения документа.

В то же время по делу об административном нарушении ему было вынесено постановление и назначен штраф в размере 5100 гривен. Поэтому мужчина обратился в суд, чтобы взыскание было отменено.

Решение суда

Во время суда было отмечено, что повестка должна быть вручена лично и подписана получающим ее лицом. В то же время, другие формы приглашения, уведомления о необходимости явки в ТЦК в законе не установлены.

Поэтому суд установил, что глава ТЦК не обязал мужчину явиться в ТЦК, поэтому правонарушение не произошло. Его иск об отмене штрафа был удовлетворен, а постановление признано противоправным и отменено.