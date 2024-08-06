Працівники ТЦК змагаються, хто вручить повістку власнику найдорожчої автівки

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото ілюстративне: АрміяІnform

Працівники ТЦК не мають затвердженого плану вручення повісток. Проте військові влаштовують негласні змагання між собою.

Про це повідомив співробітник територіального центру комплектування в інтерв'ю журналісту Сергію Мірошниченку.

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Змагання між працівниками ТЦК

Згідно з інформацією одного з співробітників центру комплектації, офіційного плану з розподілу повісток не існує, але між працівниками є певний "спортивний інтерес". Вони обговорюють, хто і скільки повісток вручив за день.

Змагання серед працівників ТЦК полягає в тому, щоб вручити повістку власнику найдорожчого автомобіля, зокрема, Mercedes-Benz Geländewagen. Найдорожчий автомобіль, якому вдалося вручити повістку, був Mercedes-Benz S-класу останньої моделі.

"Є така "галочка" там комусь на "Геліку" вручити, але, наприклад, "Тесла" — це вже пройдений варіант. У моїй практиці я вручав повістку власнику Mercedes-Benz S-класу", — заявив працівник ТЦК.