Працівники ТЦК змагаються, хто вручить повістку власнику найдорожчої автівки

Є така галочка — працівник ТЦК описав, як вони вручали повістки власникам елітних авто
Працівники ТЦК не мають затвердженого плану вручення повісток. Проте військові влаштовують негласні змагання між собою.
Про це повідомив співробітник територіального центру комплектування в інтерв'ю журналісту Сергію Мірошниченку.
Змагання між працівниками ТЦК
Згідно з інформацією одного з співробітників центру комплектації, офіційного плану з розподілу повісток не існує, але між працівниками є певний "спортивний інтерес". Вони обговорюють, хто і скільки повісток вручив за день.
Змагання серед працівників ТЦК полягає в тому, щоб вручити повістку власнику найдорожчого автомобіля, зокрема, Mercedes-Benz Geländewagen. Найдорожчий автомобіль, якому вдалося вручити повістку, був Mercedes-Benz S-класу останньої моделі.
"Є така "галочка" там комусь на "Геліку" вручити, але, наприклад, "Тесла" — це вже пройдений варіант. У моїй практиці я вручав повістку власнику Mercedes-Benz S-класу", — заявив працівник ТЦК.
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