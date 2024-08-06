Работники ТЦК соревнуются, кто вручит повестку владельцу самого дорогого автомобиля

Есть такая галочка – работник ТЦК описал, как они вручали повестки владельцам элитных авто
У работников ТЦК нет утвержденного плана вручения повесток. Однако военные устраивают негласные состязания между собой.
Об этом сообщил сотрудник территориального центра комплектования в интервью журналисту Сергею Мирошниченко.
Соревнования между работниками ТЦК
Согласно информации одного из сотрудников центра комплектации, официального плана по распределению повесток не существует, но между работниками есть определенный "спортивный интерес". Они обсуждают, кто и сколько повесток вручил за день.
Соревнования среди работников ТЦК в том, чтобы вручить повестку владельцу самого дорогого автомобиля, в частности, Mercedes-Benz Geländewagen. Самый дорогой автомобиль, которому удалось вручить повестку, был Mercedes-Benz S-класса последней модели.
"Есть такая "галочка" там кому-то на "Гелику" вручить, но, например, "Тесла" — это уже пройденный вариант. В моей практике я вручал повестку владельцу Mercedes-Benz S-класса", — заявил работник ТЦК.
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