Работники ТЦК соревнуются, кто вручит повестку владельцу самого дорогого автомобиля

Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото иллюстративное: АрмияInform

У работников ТЦК нет утвержденного плана вручения повесток. Однако военные устраивают негласные состязания между собой.

Об этом сообщил сотрудник территориального центра комплектования в интервью журналисту Сергею Мирошниченко.

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Соревнования между работниками ТЦК

Согласно информации одного из сотрудников центра комплектации, официального плана по распределению повесток не существует, но между работниками есть определенный "спортивный интерес". Они обсуждают, кто и сколько повесток вручил за день.

Соревнования среди работников ТЦК в том, чтобы вручить повестку владельцу самого дорогого автомобиля, в частности, Mercedes-Benz Geländewagen. Самый дорогой автомобиль, которому удалось вручить повестку, был Mercedes-Benz S-класса последней модели.

"Есть такая "галочка" там кому-то на "Гелику" вручить, но, например, "Тесла" — это уже пройденный вариант. В моей практике я вручал повестку владельцу Mercedes-Benz S-класса", — заявил работник ТЦК.