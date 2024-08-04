Військовий облік 2024 — хто в ТЦК має право розглядати правила його порушення

Працівники ТЦК за роботою. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК СП

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області постановив, що начальник структурного відділу РТЦК не має повноважень проводити розгляд справ про адміністративні правопорушення. Йдеться про дві статті Кодексу про адміністративні правопорушення щодо порушення військового обліку.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Як свідчать матеріали справи, до суду звернувся позивач, який цьогоріч у лютому брав участь в засіданні комісії депутатів з питань соцзахисту та охорони здоров`я мерії Переяслав-Хмельницького, коли під час його виступу на засіданні комісії до зали увійшли працівники ТЦК, які намагались вручити йому повістку.

Позивач викликав поліцію, і вже правоохоронцям надав свій обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку, керуючись законом про захист персональних даних.

Протягом березня-квітня він ходив до ТЦК з повним пакетом документів, проте йому так і не надали відстрочку від мобілізації, спираючись на те, що він не перебуває на військовому обліку.

Справу було передано до Бориспільського РТЦК, де військкоми склали відносно позивача адміністративну постанову, не проінформувавши його про це. Через це він подав заяву до суду.

У вердикті суд встановив, що розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені статтею 235 КУпАП, наділені виключно керівники ТЦК, тоді як начальники структурних підрозділів РТЦК СП таких повноважень не мають. Тому позов задовольнив частково — скасував постанову про адміністративне правопорушення, а справу за протоколом про адміністративне правопорушення направив на новий розгляд до ТЦК.