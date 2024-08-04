Военный учет 2024 — кто в ТЦК имеет право рассматривать правила его нарушения

Работники ТЦК за работой. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК СП

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области постановил, что начальник структурного отдела РТЦК не имеет полномочий проводить рассмотрение дел об административных правонарушениях. Речь идет о двух статьях Кодекса об административных правонарушениях по нарушению военного учета.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Кто из ТЦК имеет право рассматривать правонарушения

Как свидетельствуют материалы дела, в суд обратился истец, который в феврале участвовал в заседании комиссии депутатов по вопросам соцзащиты и здравоохранения мэрии Переяслав-Хмельницкого, когда во время его выступления на заседании комиссии в зал вошли сотрудники ТЦК, которые пытались вручить ему повестку.

Истец вызвал полицию, и уже правоохранителям предоставил свой учетный документ с отметкой об исключении из военного учета, руководствуясь законом о защите персональных данных.

В марте-апреле он ходил в ТЦК с полным пакетом документов, однако ему так и не предоставили отсрочку от мобилизации, опираясь на то, что он не состоит на военном учете.

Дело было передано в Бориспольский РТЦК, где военными составили в отношении истца административное постановление, не проинформировав его об этом. Поэтому он подал заявление в суд.

В вердикте суд установил, что рассматривать дела об административных правонарушениях, определенных статьей 235 КУоАП, наделены исключительно руководители ТЦК, тогда как начальники структурных подразделений РТЦК СП таких полномочий не имеют. Поэтому суд иск удовлетворил частично — отменил постановление об административном правонарушении, а дело по протоколу об административном правонарушении направил на новое рассмотрение в ТЦК.