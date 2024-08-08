Военнообязанный не подписал повестку от ТЦК — суд принял решение

Судья оглашает приговор. Фото: УНИАН

В Киеве военнообязанный, которому была вручена повестка от представителей ТЦК и СП, отказался ставить свою подпись. Суд принял решение в пользу военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военнообязанный был вызван в ТЦК для мобилизационного призыва на военную службу, однако не явился в установленное время и дату. Он не дал никаких объяснений о своем отсутствии, о чем свидетельствует рапорт офицера.

Истец отказался принять повестку, о чем был составлен соответствующий акт, а документ был зачитан при свидетелях. Затем он лично подал заявление, в котором подтвердил свое решение отказаться от получения повестки. На мужчину наложили штраф в размере 5100 грн. Он подал в суд заявление об отмене штрафа.

Решение суда

Суд решил, что согласно действующему законодательству повестка должна вручаться лично и быть подписана адресатом. Иные способы оповещения не предусмотрены законом.

Суд решил, что начальник ТЦК не смог доказать в установленном порядке, что истец обязан был явиться в ТЦК, и, соответственно, не доказан и факт совершения правонарушения.

Суд удовлетворил административный иск мужчины, отменив постановление о привлечении к ответственности.