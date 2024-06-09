На Волині суд визнав винним чоловіка, який відмовився брати повістку після проходження ВЛК

Військові ТЦК розмовляють з чоловіком на вулиці. Фото ілюстративне: скриншот відео

У Волинській області суд визнав винним чоловіка, котрий ухилявся від мобілізації. Засудженого позбавили волі на один рік.

Про це повідомляє місцеве видання "Район. Ратне", посилаючись на вирок Ратнівського районного суду.

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Чоловік відмовився отримувати повістку

На лаві засуджених опинився житель села Височне Волинської області. Ще 9 жовтня 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Наступного дня працівники ТЦК виписали військовозобов'язаному повістку, але він відмовився її отримувати. І не прийшов на пункт збору для подальшої відправки до військової частини.

Обвинувачений свою провину визнав і заявив, що не з'явився на збірний пункт, оскільки доглядає за матір`ю, яка має інвалідність ІІІ групи. За словами чоловіка, найближчі сусіди живуть за кілометр від будинку мами, тому він не міг її кинути.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік.

Нагадаємо, у Києві суд призначив ухилянту максимальне покарання — 5 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині суд визнав винним працівника ТЦК, який за 500 доларів виписав двом чоловікам фальшиві повістки.