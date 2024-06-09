Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Відмовився брати повістку — на Волині засудили ухилянта arrow

Відмовився брати повістку — на Волині засудили ухилянта

9 червня 2024 08:10
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
На Волині суд визнав винним чоловіка, який відмовився брати повістку після проходження ВЛК
Військові ТЦК розмовляють з чоловіком на вулиці. Фото ілюстративне: скриншот відео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Волинській області суд визнав винним чоловіка, котрий ухилявся від мобілізації. Засудженого позбавили волі на один рік.  

Про це повідомляє місцеве видання "Район. Ратне", посилаючись на вирок Ратнівського районного суду. 

Читайте також:

Чоловік відмовився отримувати повістку 

На лаві засуджених опинився житель села Височне Волинської області. Ще 9 жовтня 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Наступного дня працівники ТЦК виписали військовозобов'язаному повістку, але він відмовився її отримувати. І не прийшов на пункт збору для подальшої відправки до військової частини. 

Обвинувачений свою провину визнав і заявив, що не з'явився на збірний пункт, оскільки доглядає за матір`ю, яка має інвалідність ІІІ групи. За словами чоловіка, найближчі сусіди живуть за кілометр від будинку мами, тому він не міг її кинути. 

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік.

Нагадаємо, у Києві суд  призначив ухилянту максимальне покарання — 5 років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині суд визнав винним працівника ТЦК, який за 500 доларів виписав двом чоловікам фальшиві повістки.

суд
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти
мобілізація
військовий облік
бойова повістка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна