На Волыни суд признал виновным мужчину, отказавшегося брать повестку после прохождения ВЛК

Отказался брать повестку — на Волыни судили уклониста
На Волыни суд признал виновным мужчину, который уклонялся от мобилизации. Осужденного приговорили к лишению свободы сроком на один год.
Об этом сообщает местное издание "Район. Ратное", ссылаясь на приговор Ратневского районного суда.
Мужчина отказался получать повестку
На скамье осужденных оказался житель села Высочное Волынской области. Еще 9 октября 2023 мужчину признали годным к военной службе. На следующий день работники ТЦК выписали военнообязанному повестку, но он отказался ее получать. И не пришел на пункт сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть.
Обвиняемый свою вину признал и заявил, что не явился на сборный пункт, поскольку присматривает за матерью с инвалидностью ІІІ группы. По словам мужчины, ближайшие соседи живут в километре от дома мамы, поэтому он не мог ее бросить.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на год.
Напомним, в Киеве суд назначил уклонисту максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.
Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области суд признал виновным работника ТЦК, который за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки.
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