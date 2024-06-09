На Волыни суд признал виновным мужчину, отказавшегося брать повестку после прохождения ВЛК

Военные ТЦК разговаривают с мужчиной на улице. Фото иллюстративное: скриншот видео

На Волыни суд признал виновным мужчину, который уклонялся от мобилизации. Осужденного приговорили к лишению свободы сроком на один год.

Об этом сообщает местное издание "Район. Ратное", ссылаясь на приговор Ратневского районного суда.

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Мужчина отказался получать повестку

На скамье осужденных оказался житель села Высочное Волынской области. Еще 9 октября 2023 мужчину признали годным к военной службе. На следующий день работники ТЦК выписали военнообязанному повестку, но он отказался ее получать. И не пришел на пункт сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть.

Обвиняемый свою вину признал и заявил, что не явился на сборный пункт, поскольку присматривает за матерью с инвалидностью ІІІ группы. По словам мужчины, ближайшие соседи живут в километре от дома мамы, поэтому он не мог ее бросить.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Напомним, в Киеве суд назначил уклонисту максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области суд признал виновным работника ТЦК, который за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки.