Частину роботи ТЦК можна замІнити на цифрову роботу, вважає Олег Симороз

Ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч Олег Симороз. Фото: rbc.ua

В Україні 30-40% роботи ТЦК можна перевести в онлайн без використання людей. Водночас деякі задачі ще тривалий час буде виконувати людський ресурс.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 5 серпня заявив ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч Олег Симороз.

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"Я думаю, що 30-40% можна і варто замінити на цифрову роботу, у тому числі в застосунку", — сказав Симороз.

Зокрема, він зазначив, що треба забувати про те, щоб люди, котрі зняті з військового обліку, в кого проблеми зі здоров'ям, ветерани — ходили до ТЦК. Всі питання про забезпечення і соціальну підтримку мають бути онлайн.

Проте залишаться момент, коли в деяких задачах потрібен людський ресурс. На думку ветерана, так відбуватиметься ще тривалий час, як мінімум у період цієї війни.

"Але у нас залишається момент — а хто буде доставляти тих, хто ухиляється від служби. Хто буде проводити військово-лікарські комісії, визначати, де служитиме особа, чи потрібна вона, і загалом, чи є відповідний запит. Це буде робити людський ресурс і робити ще тривалий час. Цю війну — так точно", — сказав Симороз.

Тому в цьому контексті, за словами громадського-політичного діяча, важливо реформувати мобілізаційні органи.