Часть работы ТЦК можно заменить на цифровую работу, считает Олег Симороз

Ветеран российско-украинской войны, общественно-политический деятель Олег Симороз. Фото: rbc.ua

В Украине 30-40% работы ТЦК можно перевести в онлайн без использования людей. В то же время некоторые задачи еще долгое время будет выполнять человеческий ресурс.

Об этом в эфире телеканала КИЇВ24 5 августа заявил ветеран российско-украинской войны, общественно-политический деятель Олег Симороз.

Читайте также:

Что может быть онлайн и где нужны люди

"Я думаю, что 30-40% можно и следует заменить на цифровую работу, в том числе в приложении", — сказал Симороз.

В частности, он отметил, что нужно забывать о том, чтобы люди, которые сняты с военного учета, у кого проблемы со здоровьем, ветераны ходили в ТЦК. Все вопросы об обеспечении и социальной поддержке должны быть онлайн.

Однако останутся моменты, когда в некоторых задачах требуется человеческий ресурс. По мнению ветерана, так будет происходить еще продолжительное время, как минимум в период этой войны.

"Но у нас остается момент — а кто будет доставлять тех, кто уклоняется от службы. Кто будет проводить военно-врачебные комиссии, определять, где будет служить лицо, нужно ли оно, и вообще, есть ли соответствующий запрос. Это будет делать человеческий ресурс и делать еще долгое время. Эту войну — так точно", — сказал Симороз.

Поэтому в этом контексте, по словам общественно-политического деятеля, важно реформировать мобилизационные органы.