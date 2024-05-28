Поновлення даних в ТЦК до 150 днів: коментар Веніславського

Федір Веніславський. Фото: Олег Переверзєв

Оцінювати достатність чи недостатність 60-денного строку для поновлення облікових даних для військовозобов’язаних осіб можна буде хоча б через 30-40 днів (всередині-наприкінці червня. – ред) після початку набрання чинності Законом (вступив в дію 18 травня. — ред).

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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"Тоді можна буде узагальнити статистику і зробити прогнози. Наразі обговорювати цю ініціативу (про продовження терміну поновлення даних до 150 днів. – ред) без розуміння реальної динаміки немає сенсу. Для когось і 180, і 360 днів буде замало", — уточнив нардеп.

Термін поновлення облікових даних можуть продовжити?

Нагадаємо, у вівторок 28 травня стало відомо про ініціативу депутатів фракції "Європейська солідарність" про щодо збільшення терміну оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів. За словами депутата Володимира Ар’єва, відповідний документ має з’явитися на сайті ВР до кінця робочого дня вівторка, 28 травня.

За його словами, 60 днів на оновлення даних — є недостатнім терміном.

"Пропускна здатність ТЦК фізично не може забезпечити виконання цього закону усіма, хто мусить пройти через це. Це означає свідоме створення умов, за якими запити не можуть бути виконаними, що тягне за собою безпосереднє порушення прав людини", — уточнив депутат у коментарі Новини.LIVE.

Нагадаємо, на думку економіста Сергія Фурси, в Україні можуть мобілізувати близько 300 тисяч населення. Така кількість людей — 2–3% трудового фонду. Про це він сказав

в ефірі Вечір.LIVE в середу, 22 травня.