Обновление данных в ТЦК до 150 дней: комментарий Вениславского

Федор Вениславский. Фото: Олег Переверзев

Оценивать достаточность или недостаточность 60-дневного срока для восстановления учетных данных для военнообязанных лиц можно будет хотя бы через 30-40 дней (внутри-конце июня. – ред) после начала вступления в силу Закона (вступил в действие 18 мая. – ред) .

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

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"Тогда можно будет обобщить статистику и сделать прогнозы. Сейчас обсуждать эту инициативу (о продлении срока обновления данных до 150 дней. – ред.) без понимания реальной динамики нет смысла. Для кого-то и 180, и 360 дней будет мало", — уточнил нардеп.

Срок обновления учетных данных может быть продлен?

Напомним, во вторник 28 мая стало известно об инициативе депутатов фракции "Европейская солидарность" об увеличении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. По словам депутата Владимира Арьева, соответствующий документ должен появиться на сайте Верховной Рады до конца рабочего дня вторника, 28 мая.

По его словам, 60 дней на обновление данных — недостаточный срок.

"Пропускная способность ТЦК физически не может обеспечить исполнение этого закона всеми, кто должен пройти через это. Это означает сознательное создание условий, по которым запросы не могут быть выполнены, что влечет непосредственное нарушение прав человека", — уточнил депутат в комментарии Новини.LIVE.

Напомним, по мнению экономиста Сергея Фурсы, в Украине могут мобилизовать около 300 тысяч населения. Такое количество людей составляет 2–3% трудового фонда. Об этом он сказал

в эфире Вечер.LIVE в среду, 22 мая.