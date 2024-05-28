Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Продление срока обновления данных в ТЦК до 150 дней, — комментарий Вениславского arrow

Продление срока обновления данных в ТЦК до 150 дней, — комментарий Вениславского

28 мая 2024 19:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Обновление данных в ТЦК до 150 дней: комментарий Вениславского
Федор Вениславский. Фото: Олег Переверзев
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Оценивать достаточность или недостаточность 60-дневного срока для восстановления учетных данных для военнообязанных лиц можно будет хотя бы через 30-40 дней (внутри-конце июня. – ред) после начала вступления в силу Закона (вступил в действие 18 мая. – ред) .

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Читайте также:

"Тогда можно будет обобщить статистику и сделать прогнозы. Сейчас обсуждать эту инициативу (о продлении срока обновления данных до 150 дней. – ред.) без понимания реальной динамики нет смысла. Для кого-то и 180, и 360 дней будет мало", — уточнил нардеп.

Срок обновления учетных данных может быть продлен?

Напомним, во вторник 28 мая стало известно об инициативе депутатов фракции "Европейская солидарность" об увеличении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. По словам депутата Владимира Арьева, соответствующий документ должен появиться на сайте Верховной Рады до конца рабочего дня вторника, 28 мая.

По его словам, 60 дней на обновление данных — недостаточный срок.

"Пропускная способность ТЦК физически не может обеспечить исполнение этого закона всеми, кто должен пройти через это. Это означает сознательное создание условий, по которым запросы не могут быть выполнены, что влечет непосредственное нарушение прав человека", — уточнил депутат в комментарии Новини.LIVE.

Напомним, по мнению экономиста Сергея Фурсы, в Украине могут мобилизовать около 300 тысяч населения. Такое количество людей составляет 2–3% трудового фонда. Об этом он сказал
в эфире Вечер.LIVE в среду, 22 мая.

Верховная Рада
война
мобилизация
народные депутаты
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе