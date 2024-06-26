Оновлення даних у ТЦК — у військовозобов'язаних залишилося 20 днів

Веніславський повідомив, скільки залишилось часу у військовозобов'язаних для оновлення даних у ТЦК
В українців є ще понад 20 днів, щоб оновити військово-облікові дані у ТЦК. Терміни продовжувати не будуть.
Про це повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу у середу, 26 червня.
Скільки українців уже оновили свої військово-облікові дані
За словами Веніславського, від моменту набуття чинності закону 2,3 млн громадян України оновили свої персональні дані.
"Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні персональних військово-облікових даних, достатньо позитивна. Минуло трохи більше місяця з моменту набрання чинності цього закону, і вже 2,3 млн громадян України оновили свої персональні дані", — сказав він.
Нардеп додав, що при знятті певних страхів перед додатком "Резерв+" динаміка може бути значно кращою.
"Пропускна здатність системи дозволяє опрацьовувати одномоментно значно більше інформації", — підкреслив Веніславський.
Він наголосив, що терміни оновлення даних у ТЦК не продовжать.
"Наразі необхідності продовжувати 60-денний строк оновлення даних немає. Тим більше, що ще є понад 20 днів, аби це зробити", — підсумував член Комітету Ради.
Раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.
Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.
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