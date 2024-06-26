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Веніславський повідомив, скільки залишилось часу у військовозобов'язаних для оновлення даних у ТЦК

26 червня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Оновлення даних у ТЦК — у військовозобов'язаних залишилося 20 днів
Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В українців є ще понад 20 днів, щоб оновити військово-облікові дані у ТЦК. Терміни продовжувати не будуть.

Про це повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу у середу, 26 червня.

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За словами Веніславського, від моменту набуття чинності закону 2,3 млн громадян України оновили свої персональні дані.

"Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні персональних військово-облікових даних, достатньо позитивна. Минуло трохи більше місяця з моменту набрання чинності цього закону, і вже 2,3 млн громадян України оновили свої персональні дані", — сказав він.

Нардеп додав, що при знятті певних страхів перед додатком "Резерв+" динаміка може бути значно кращою.

"Пропускна здатність системи дозволяє опрацьовувати одномоментно значно більше інформації", — підкреслив Веніславський.

Він наголосив, що терміни оновлення даних у ТЦК не продовжать.

"Наразі необхідності продовжувати 60-денний строк оновлення даних немає. Тим більше, що ще є понад 20 днів, аби це зробити", — підсумував член Комітету Ради.

Раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

Федір Веніславський
персональні дані
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
резерв

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