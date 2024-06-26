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Вениславский сообщил, сколько осталось времени у военнообязанных для обновления данных в ТЦК

26 июня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обновление данных в ТЦК – у военнообязанных осталось 20 дней
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У украинцев есть еще более 20 дней, чтобы обновить военно-учетные данные в ТЦК. Сроки продлевать не будут.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге в среду, 26 июня.

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По словам Вениславского, с момента вступления закона в силу, 2,3 млн граждан Украины обновили свои персональные данные.

"Динамика, которую мы на сегодняшний день наблюдаем в обновлении персональных военно-учетных данных, достаточно положительна. Прошло чуть больше месяца с момента вступления в силу этого закона, и уже 2,3 млн граждан Украины обновили свои персональные данные", — сказал он.

Нардеп добавил, что при снятии определенных страхов перед приложением "Резерв+" динамика может быть значительно лучше.

"Пропускная способность системы позволяет прорабатывать одномоментно гораздо больше информации", — подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что сроки обновления данных в ТЦК не продлят.

"На данный момент необходимости продлять 60-дневный срок обновления данных нет. Тем более, что еще есть более 20 дней, чтобы это сделать", — подытожил член Комитета Рады.

Ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

Федор Вениславский
личные данные
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
резерв

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