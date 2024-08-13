Мобілізація 2024 — в ЗСУ розкритикували ТЦК СП

Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В лавах Збройних сил України зростає невдоволення діяльністю ТЦК СП щодо методів мобілізації, яку проводять військкоми. Часто на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього.

Про це заявив командир роти 130-го батальйону ТрО Віктор Баранов на псевдо "Кеп" в етері телемарафону у вівторок, 13 серпня.

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За словами офіцера, декілька чоловіків під час навчання втрачали свідомість.

"Я не розумію, для чого це роблять ТЦК і навчальні центри — дають просто масу людей. Мені, як командиру роти, прислали 45 людей. З них десять ми через три дні одразу відправили до пункту тилового забезпечення. Вони ледь ходять. У нас був тактичний медик. Він накладає турнікет і втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого. Для чого, скажіть, будь ласка, проводити таку... навіть важко підібрати слово", — обурено заявив військовий.

Баранов переконаний: військкоми таким чином "галочку собі ставлять". Натомість що викрадені люди робитимуть на передовій, їх мало хвилює.

"У нас є сто людей. А далі ротному роби, що хочеш. У мене 96 людей наповнення штату. Мені дають зону відповідальності. Будь ласка, стримуй. Ким? Так, один раз ми вийшли — нас 45-50 людей. А їх змінити треба. Це ще я не кажу про поранення, якісь незворотні втрати", — каже він.