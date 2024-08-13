Мобилизация 2024 — в ВСУ раскритиковали ТЦК СП

Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство деятельностью ТЦК СП по методам мобилизации, проводимой военными. Часто на фронт попадают мужчины, ни физически, ни психологически не готовые к этому.

Об этом заявил командир роты 130-го батальона ТрО Виктор Баранов с позывным "Кэп" в эфире телемарафона во вторник, 13 августа.

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По словам офицера, несколько мужчин во время учебы теряли сознание.

"Я не понимаю, для чего это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне как командиру роты прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят. У нас был тактический медик. Он накладывает турникет, и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите, пожалуйста, проводить такую... даже трудно подобрать слово", — возмущенно заявил военный.

Баранов убежден: военкомы таким образом "галочку себе ставят". В то время что похищенные люди будут делать на передовой, их мало волнует.

"У нас есть сто человек. А дальше ротному: делай, что хочешь. У меня 96 человек наполнения штата. Мне дают зону ответственности. Пожалуйста, сдерживай. Кем? Да, однажды мы вышли — нас 45-50 человек. А их поменять надо. Это еще я не говорю о ранениях, каких-то безвозвратных потерях", — говорит он.