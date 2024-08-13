Повістки поштою — що треба знати військовозобов'язаним

В Україні ТЦК почали розсилати повістки поштою — що треба знати
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) почали розсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Чоловіки у Волинській області вже почали отримувати запрошення відвідати війсккомат.
Про це у вівторок, 13 серпня, повідомила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, пише ВСН.
Що треба знати про повістки від ТЦК надіслані поштою
Кравчук зазначила, що повістки надсилають рекомендованим листом на адресу, яку було вказано у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.
Вона наголосила, що належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є день отримання рекомендованого листа, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора.
Також, за словами представниці ТЦК, підтвердженням того, що військовозобов'язаного було оповіщено, є день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого.
"Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", — сказала пресофіцерка.
Кравчук пояснила, що у випадку ігнорування повістки військовозобов'язаного оштрафують.
"Також доповню, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться", — підсумувала вона.
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