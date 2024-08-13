Повістки поштою — що треба знати військовозобов'язаним

Повістка у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) почали розсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Чоловіки у Волинській області вже почали отримувати запрошення відвідати війсккомат.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, пише ВСН.

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Кравчук зазначила, що повістки надсилають рекомендованим листом на адресу, яку було вказано у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

Вона наголосила, що належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є день отримання рекомендованого листа, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора.

Також, за словами представниці ТЦК, підтвердженням того, що військовозобов'язаного було оповіщено, є день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого.

"Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", — сказала пресофіцерка.

Кравчук пояснила, що у випадку ігнорування повістки військовозобов'язаного оштрафують.

"Також доповню, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться", — підсумувала вона.