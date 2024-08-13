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В Украине ТЦК начали рассылать повестки по почте — что нужно знать

13 августа 2024 17:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестки по почте — что нужно знать военнообязанным
Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) начали рассылать военнообязанным повестки по почте. Мужчины в Волынской области уже начали получать приглашение посетить военкомат.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук, пишет ВСН.

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Кравчук отметила, что повестки присылают заказным письмом на адрес, указанный в территориальном центре или по последнему месту регистрации.

Она подчеркнула, что надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК является день получения заказного письма, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора.

Также, по словам представительницы ТЦК, подтверждением того, что военнообязанный был уведомлен, является день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по зарегистрированному адресу.

"Такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить", — сказала пресс-офицер.

Кравчук объяснила, что в случае игнорирования повестки военнообязанного оштрафуют.

"Также дополню, что избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за нарушение правил военного учета или за неявку по повестке, не удастся", — подытожила она.

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