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В Міноборони пояснили, що чекає на 17-літніх юнаків, які не поновили дані у ТЦК

11 липня 2024 18:42
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — штраф за неявку в ТЦК
Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК и СП
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

В Міністерстві оборони України розповіли, що на юнаків 17 років, які не стали на військовий облік, очікують повістки та штрафи. Також у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки молодим людям видадуть приписний документ, який необхідний для вступу до вишу.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 11 липня.

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Юнаки мають поновити дані в ТЦК

Речник попередив, що хлопці 17 років, які не поновлять дані в ТЦК та СП ризикують не лише отримати повістку, але і штраф.

"Людині необхідно прийти в ТЦК з документами: свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, паспорт. Якщо людина проходила якесь навчання чи курси, пов'язані з військовою справою, то варто також показати відповідний сертифікат", — розповів Лазуткін. 

Крім того, у ТЦК хлопцям видадуть приписне свідоцтво, яке необхідне для вступу до вищого учбового закладу. Поновити дані також мають українці, які вже поїхали за кордон.

За невиконання цих вимог можна отримати штраф, як у повнолітніх військовозобов'язаних — 17-25 тисяч гривень. 

При цьому Лазуткін висловив сумнів, що ці штрафи будуть активно виписувати.

Раніше ми повідомляли, що після процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язані можуть отримати повістки з вимогою з’явитися до ТЦК. Там можуть направити громадянина на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, що після завершення дії двомісячного терміну, відведеного на оновлення військово-облікових даних, ті, хто це не зробив, отримають штрафи розміром від 17 тисяч гривень.

Тож варто в останні дні встигнути оновити дані, найпростіше це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Україна штраф мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП війна молодь

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