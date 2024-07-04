Топ-5 страхов украинцев по поводу Резерв+ — в Минобороны успокоили украинцев

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Минобороны провели опрос среди мужчин, пришедших в ЦПАУ и ТЦК. В ходе опроса стало известно, почему часть украинцев боится обновлять данные в Резерв+.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в четверг, 4 июля.

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Страх 1

"Военно-учетный документ в "Резерв+" ни на что не влияет, а вот бумажка с ЦПАУ влияет"

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" и ЦПАУ выдают одинаковые документы. С 18 июня эти документы равнозначны военному билету и временному удостоверению. Даже с документом в "Резерв+" можно пересекать границу.

Страх 2

"Я обновлю данные через "Резерв+" и сразу получу статус "В розыске"

Статус "В розыске" может отображаться в случае, если, например, лицо получило повестку, но не явилось по ней. По истечении сроков в ТЦК и нарушении закона она может быть объявлена в розыск. Приложение позволяет заранее выявить потенциальные проблемы онлайн, избежав возможных задержаний от соответствующих органов.

Также в Минобороны добавили, что статус "В розыске" появляется не из-за обновления данных в приложении, а ЦПАУ и ТЦК предоставят такую же информацию.

Страх 3

"Я боюсь, что мои данные могут украсть из "Резерва+", а в ЦПАУ не украдут"

В первую очередь, приложение успешно прошло все обязательные процедуры безопасности и имеет сертификат КСЗИ. Кроме того, "Резерв+" только отображает данные из реестра "Оберіг" и не хранит их на собственных серверах. Информация ЦПАУ и "Резерв+" автоматически включается в единый реестр "Оберіг", доступ к которому выдается только для уполномоченных органов.

Страх 4

"Я боюсь, что придет электронная повестка в "Резерв+"

В законах Украины о войсках и мобилизации нет никаких указаний по поводу электронных повесток или других электронных уведомлений. Эти методы не определены в официальных документах, поэтому они не могут применяться в "Резерв+".

Страх 5

"Резерв+" отслеживает геолокацию, чтобы потом ТЦК меня нашли"

В Минобороны заявили, что на самом деле каждый может самостоятельно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным на смартфоне или запрашивают их. Вы можете лично убедиться, что программа "Резерв+", например, не требует доступа к вашей геолокации.

Напомним, что заместитель министра обороны Екатерина Чернегоренко рассказала, возможна ли утечка данных из "Резерв+". Она также прокомментировала появление скринов с утечкой военнообязанных данных в сети.

Ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, имеет ли информация в приложении "Резерв+" юридическую силу.