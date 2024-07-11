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В Минобороны объяснили, что ждет 17-летних юношей, которые не обновили данные в ТЦК

11 июля 2024 18:42
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине — штраф за неявку в ТЦК
Военнообязанные украинцы в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
Василий Горенко - Редактор

В Министерстве обороны Украины рассказали, что юношей 17 лет, которые не стали на военный учет, ожидают повестки и штрафы. Также в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки молодым людям выдадут приписной документ, необходимый для поступления в вуз.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 11 июля.

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Спикер предупредил, что ребята 17 лет, которые не обновят данные в ТЦК и СП, рискуют не только получить повестку, но и штраф.

"Человеку необходимо прийти в ТЦК с документами: свидетельство о рождении, идентификационный код, паспорт. Если человек проходил какое-то обучение или курсы, связанные с военным делом, то следует также показать соответствующий сертификат", — рассказал Лазуткин.

Кроме того, в ТЦК ребятам выдадут приписное свидетельство, необходимое для поступления в высшее учебное заведение. Обновить данные должны также украинцы, которые уже уехали за границу.

За невыполнение этих требований можно получить штраф, как у совершеннолетних военнообязанных — 17-25 тысяч гривен.

При этом Лазуткин выразил сомнение, что эти штрафы будут активно выписываться.

Ранее мы сообщали, что после процесса обновления военно-учетных данных военнообязанные могут получить повестки с требованием явиться в ТЦК. Там могут направить гражданина на военно-врачебную комиссию.

Напомним, что после завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Украина штраф мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП війна молодежь

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