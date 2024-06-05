В Міноборони пояснили, коли людей з оновленими даними перестануть викликати до ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки оновлюють дані в ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот з відео на Youtube

Військовозобов'язаного можуть повторно доставити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити дані, навіть якщо він це зробив через застосунок Резерв+. При цьому кожну конкретну ситуацію варто розглядати окремо, і в майбутньому є шанс, що такі ситуації не повторюватимуться.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону у середу, 5 червня.

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Черногоренко пояснила, що Міноборони надало можливість оновити дані для кожного військовозобов'язаного згідно із мобілізаційним законом.

"Це пошта, це телефон, це фактичне місце проживання. Щодо загального військового обліку, оновлення даних людей, оновлення військово-облікової спеціальності тощо, ми зараз робимо все, щоб реалізувати функціонал, щоб можна було оновити й інші дані, які є в ТЦК та СП, онлайн, без фізичного візиту до ТЦК та СП", — сказала вона.

Чиновниця уточнила, що такий функціонал буде реалізовано вже в червні та додаткові дані можна буде також оновити через Резерв+.

Раніше ми повідомляли, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності ще 18 травня, вплинув на всіх військовозобов'язаних громадян. Зокрема на тих, хто визнаний військово-лікарською комісією обмежено придатним. Такі особи зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.

Також ми інформували, як каратимуть українців, які раніше не проходили військово-лікарську комісію.