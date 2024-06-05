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В Минобороны объяснили, когда людей с обновленными данными перестанут вызывать в ТЦК

5 июня 2024 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минобороны объяснили, когда людей с обновленными данными перестанут вызывать в ТЦК
Военнообязанные мужчины обновляют данные в ТЦК. Фото иллюстративнное: скриншот с видео на Youtube
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военнообязанные могут повторно доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных, даже если он это сделал через приложение Резерв+. При этом каждую конкретную ситуацию следует рассматривать отдельно и в будущем есть шанс, что такие ситуации не будут повторяться.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в среду, 5 июня.

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Черногоренко пояснила, что Минобороны предоставило возможность обновить данные для каждого военнообязанного по мобилизационному закону.

"Это почта, это телефон, это фактическое место жительства. Об общем военном учете, обновлении данных людей, обновлении военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть в ТЦК и СП, онлайн, не совершая физического визита в ТЦК и СП", — сказала она.

Чиновница уточнила, что такой функционал будет реализован уже в июне и дополнительные данные можно также обновить через Резерв+.

Ранее мы сообщали, что новый закон о мобилизации, вступивший в силу еще 18 мая, повлиял на всех военнообязанных граждан. В частности, на тех, кто признан военно-врачебной комиссией ограничено пригодным. Такие лица обязаны пройти повторно медосмотр в течение 9 месяцев.

Также мы информировали, как будут наказывать украинцев, ранее не проходивших военно-врачебную комиссию.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
война
повестки

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