В Івано-Франківську засудили офіцера ТЦК за виписування повісток за хабарі

Військовий тримає документи. Фото ілюстративне: Черкаський ТЦК та СП

В Івано-Франківську суд обрав покарання для старшого офіцера мобілізаційного відділення ТЦК, який за хабарі виписував ухилянтам бойові повістки. Завдяки ним вони могли надалі вільно пересуватися по області.

Про це стало відомо з матеріалів судової справи з ЄРДР.

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Деталі судової справи щодо офіцера ТЦК

У січні офіцер ТЦК видав повістки на відправку до військової частини двом ухилянтам. За свою послугу він отримав хабар 500 доларів США. Надалі з виданими документами ухилянти могли вільно пересуватися по Україні через блокпости ТЦК та СП оскільки згідно із законом, якщо військовозобов'язаний має мобілізаційне розпорядження (бойову повістку), то у них вже не мають вимагати уточнення даних чи проходження ВЛК.

Відомо, що офіцер-хабарник вносив до офіційного бланку повістки на відправку, підписаного начальником ТЦК та СП, неправдиві відомості про анкетні дані ухилянтів і дату їх прибуття до військової частини.

Як офіцера ТЦК покарав суд за хабарі

У суді офіцера визнали винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та службовому підробленні. Йому призначили штраф на 51 тисячу гривень із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, на строк 2 роки. Також він має сплатити 32,5 тис. грн за проведення експертиз.