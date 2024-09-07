В Ивано-Франковске осудили офицера ТЦК за выписку повесток за взятки

Военный держит документы. Фото иллюстративное: Черкасский ТЦК и СП

В Ивано-Франковске суд избрал наказание для старшего офицера мобилизационного отделения ТЦК , который за взятки выписывал уклонистам боевые повестки. Благодаря им они могли дальше свободно передвигаться по области.

Об этом стало известно из материалов судебного дела по ЕРДР.

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Детали судебного дела в отношении офицера ТЦК

В январе офицер ТЦК выдал повестки на отправку в воинскую часть двум уклонистам. За свою услугу он получил взятку в 500 долларов США. В дальнейшем с выданными документами уклоняющие могли свободно передвигаться по Украине через блокпосты ТЦК и СП, поскольку по закону, если военнообязанный имеет мобилизационное распоряжение (боевую повестку), то у них уже не должно требовать уточнения данных или прохождения ВЛК.

Известно, что офицер-взяточник вносил в официальный бланк повестки на отправку, подписанный начальником ТЦК и СП, ложные сведения об анкетных данных уклонистов и дате их прибытия в воинскую часть.

Как офицера ТЦК наказал суд за взятки

В суде офицера признали виновным в получении неправомерной выгоды должностным лицом и служебном подлоге. Ему назначили штраф на 51 тысячу гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 2 года. Также он должен заплатить 32,5 тыс. грн за проведение экспертиз.