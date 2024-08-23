Новий вигляд повісток затвердив Кабмін

Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК — як зміниться оповіщення
Кабінет міністрів України затвердив новий зовнішній вигляд паперових повісток та тих, які будуть формуватися через реєстр "Оберіг". Обидва документи матимуть однакову юридичну силу.
Про це повідомила "Судово-юридична газета" із посиланням на затверджені 16 серпня постановою уряду зміни №951.
Новий вигляд повісток
Зазначається, що нові повістки будуть формуватися або на бланку, або за допомогу електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".
У повістці має бути зазначено:
- на бланку має бути: найменування посади, ім’я та прізвищ е, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата ї ї підписання. Скріплюється гербовою печаткою ;
- у повістці з "Оберегу" — прізвище та власне ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису.
Крім того, Уряд доповнив порядок проведення призову нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою "Оберегу", проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка. Тобто, повістку можна буде перевірити через "Резерв+".
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