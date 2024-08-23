Новий вигляд повісток затвердив Кабмін

Вручення повістки чоловіку. Фото: usionline.com

Кабінет міністрів України затвердив новий зовнішній вигляд паперових повісток та тих, які будуть формуватися через реєстр "Оберіг". Обидва документи матимуть однакову юридичну силу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" із посиланням на затверджені 16 серпня постановою уряду зміни №951.

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Новий вигляд повісток

Зазначається, що нові повістки будуть формуватися або на бланку, або за допомогу електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

У повістці має бути зазначено:

на бланку має бути: найменування посади, ім’я та прізвищ е, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата ї ї підписання. Скріплюється гербовою печаткою ;

Новий вигляд повістки на бланку. Фото: sud.ua

Новий вигляд повістки на бланку. Фото: sud.ua

у повістці з "Оберегу" — прізвище та власне ім’я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису.

Вигляд повістки, сформованої через "Оберіг". Фото: sud.ua

Вигляд повістки, сформованої через "Оберіг". Фото: sud.ua

Крім того, Уряд доповнив порядок проведення призову нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою "Оберегу", проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка. Тобто, повістку можна буде перевірити через "Резерв+".