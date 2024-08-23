На Тернопільщині сержанту запасу винесли вирок за відмову від повістки й мобілізації

Суддя. Фото ілюстративне: zib.com.ua

У місті Бучач Тернопільської області молодший сержант запасу відмовився від повістки та мобілізації. Чоловіка визнали винним в ухиленні від військового призову під час мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Бучацький районний суд Тернопільської області ухвалив у вівторок, 20 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

У червні ВЛК визнала сержанта запасу придатним до військової служби. Увечері того ж дня фігурант написав заяву на ім'я начальника ТЦК про те, що відмовляється від отримання повістки та не має бажання служити. Наступного дня, 20 червня, військовозобов'язаного мали направити до навчального центру. Уранці чоловік прийшов до ТЦК, однак лише для того, щоб написати заяву про відмову від відправки в команду для проходження служби в лавах ЗСУ в населеному пункті Старичі Львівської області.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік підтвердив версію сторони обвинувачення та заявив, що не розкаюється, бо не має бажання проходити військову службу. Порушника визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі.

Протягом 30 днів від дня проголошення вироку обвинувачений може оскаржити рішення суду шляхом подання апеляції.