В Тернопольской области сержанту запаса вынесли приговор за отказ от повестки и мобилизации

Судья. Фото иллюстративное: zib.com.ua

В городе Бучач Тернопольской области младший сержант запаса отказался от повестки и мобилизации. Мужчину признали виновным в уклонении от военного призыва во время мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Бучацкий районный суд Тернопольской области вынес во вторник, 20 августа.

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Детали дела

В июне ВВК сочла сержанта запаса пригодным к военной службе. Вечером того же дня фигурант написал заявление на имя начальника ТЦК о том, что отказывается получать повестку и не желает служить. На следующий день, 20 июня, военнообязанного должны были направить в учебный центр. Утром мужчина пришел в ТЦК, однако только для того, чтобы написать заявление об отказе от отправки в команду для прохождения службы в рядах ВСУ в населенном пункте Старичи Львовской области.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина подтвердил версию стороны обвинения и заявил, что не раскаивается, потому что не хочет проходить военную службу. Нарушителя признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора обвиняемый может обжаловать решение суда путем подачи апелляции.