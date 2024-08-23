Новый вид повесток утвердил Кабмин

Вручение повестки мужчине. Фото: usionline.com

Кабинет министров Украины утвердил новый внешний вид бумажных повесток и тех, которые будут формироваться через реестр "Оберіг". Оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на утвержденные 16 августа постановлением правительства изменения №951.

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Новый вид повесток

Отмечается, что новые повестки будут формироваться либо на бланке, либо посредством электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

В повестке должно быть указано:

на бланке должно быть: наименование должности, имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписание. Скрепляется гербовой печатью;

Новый вид повестки на бланке. Фото: sud.ua

Новый вид повестки на бланке. Фото: sud.ua

в повестке из "Оберегу" — фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи.

Вид повестки, сформированной через "Оберіг". Фото: sud.ua

Вид повестки, сформированной через "Оберіг". Фото: sud.ua

Кроме того, Правительство дополнило порядок проведения призыва нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных с помощью "Оберігу", проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием мобильного приложения. То есть повестку можно будет проверить через "Резерв+".