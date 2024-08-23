Новый вид повесток утвердил Кабмин

Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК — как изменится уведомление
Кабинет министров Украины утвердил новый внешний вид бумажных повесток и тех, которые будут формироваться через реестр "Оберіг". Оба документа будут иметь одинаковую юридическую силу.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на утвержденные 16 августа постановлением правительства изменения №951.
Новый вид повесток
Отмечается, что новые повестки будут формироваться либо на бланке, либо посредством электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".
В повестке должно быть указано:
- на бланке должно быть: наименование должности, имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписание. Скрепляется гербовой печатью;
- в повестке из "Оберегу" — фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи.
Кроме того, Правительство дополнило порядок проведения призыва нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных с помощью "Оберігу", проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием мобильного приложения. То есть повестку можно будет проверить через "Резерв+".
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