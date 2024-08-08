Вручення повісток нового зразка в Україні 2024 — що має бути вказано в документі

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Ще з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон, який регулює процеси ведення військового обліку та мобілізації. Зокрема, документ змінив порядок вручення повісток. Відповідно ТЦК та СП почали видавати повістки нового зразка. Вони мають суттєві відмінності від старих.

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Яку інформацію має містити повістка

Відповідно до вищезгаданого документа, у повістці нового зразка мають бути вказані наступні дані:

вид повістки;

прізвище, ім’я та по батькові військовозобов’язаного;

дата народження;

адреса проживання військовозобов’язаного;

дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися військовозобов'язаному;

уточнення щодо необхідних документів;

назву органу;

печатку;

прізвище, ім’я та по батькові начальника ТЦК та СП, який виписав документ;

печатку;

номер реєстрації;

роз’яснення про наслідки неявки;

роз’яснення щодо необхідності повідомити про причини неявки за повісткою.

Чоловіку виписують повістку на вулиці. Скриншот з відео на Youtube

Головні відмінності, які має новий зразок повістки

Головною відмінністю нового зразка повістки є те, що з тексту вилучено деякі формулювання. Так, до нового зразка повістки є такі вимоги:

повістку виписують за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів або бланк заповнюється безпосередньо представником ТЦК;

співробітник територіального центру накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та засвідчує гербовою печаткою;

реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Крім цього, більше немає вимоги щодо необхідності видачі розпорядження начальника про виклик до ТЦК. Тепер це замінюється на реєстрацію повістки в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

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