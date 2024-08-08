Вручение повесток нового образца в Украине 2024 — что должно быть указано в документе

Украинцам вручают повестки нового образца — что должно быть указано в документе
Еще с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон, регулирующий процессы ведения военного учета и мобилизации. В частности, документ изменил порядок вручения повесток. Соответственно, ТЦК и СП начали издавать повестки нового образца. Они имеют существенные отличия от старых.
Об этом говорится в п. 29 постановления Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, пишет Новини Pro.
Какую информацию должна содержать повестка
Согласно вышеупомянутому документу, в повестке нового образца должны быть указаны следующие данные:
- вид повестки;
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- дата рождения;
- адрес проживания военнообязанного;
- дата, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному;
- уточнение по необходимым документам;
- название органа;
- печать;
- фамилию, имя и отчество начальника ТЦК и СП, выписавшего документ;
- печать;
- номер регистрации;
- разъяснение о последствиях неявки;
- разъяснение о необходимости сообщить о причинах неявки по повестке.
Главные отличия, которые имеет новый образец повестки
Главным отличием нового образца повестки является то, что из текста изъяты некоторые формулировки. Так, к новому образцу повестки есть следующие требования:
- повестку выписывают с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк заполняется непосредственно представителем ТЦК;
- сотрудник территориального центра накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и удостоверяет гербовой печатью;
- регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Кроме того, больше нет требования о необходимости выдачи распоряжения начальника о вызове в ТЦК. Теперь это заменяется регистрацией повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
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