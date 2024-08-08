Вручение повесток нового образца в Украине 2024 — что должно быть указано в документе

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Еще с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон, регулирующий процессы ведения военного учета и мобилизации. В частности, документ изменил порядок вручения повесток. Соответственно, ТЦК и СП начали издавать повестки нового образца. Они имеют существенные отличия от старых.

Читайте также:

Об этом говорится в п. 29 постановления Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, пишет Новини Pro.

Какую информацию должна содержать повестка

Согласно вышеупомянутому документу, в повестке нового образца должны быть указаны следующие данные:

вид повестки;

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения;

адрес проживания военнообязанного;

дата, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному;

уточнение по необходимым документам;

название органа;

печать;

фамилию, имя и отчество начальника ТЦК и СП, выписавшего документ;

печать;

номер регистрации;

разъяснение о последствиях неявки;

разъяснение о необходимости сообщить о причинах неявки по повестке.

Мужчине выписывают повестку на улице. Скриншот с видео на Youtube

Главные отличия, которые имеет новый образец повестки

Главным отличием нового образца повестки является то, что из текста изъяты некоторые формулировки. Так, к новому образцу повестки есть следующие требования:

повестку выписывают с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или бланк заполняется непосредственно представителем ТЦК;

сотрудник территориального центра накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и удостоверяет гербовой печатью;

регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, больше нет требования о необходимости выдачи распоряжения начальника о вызове в ТЦК. Теперь это заменяется регистрацией повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее мы писали, что ждет граждан, не явившихся по повестке в ТЦК.

Напомним, мы сообщали, какие действия со стороны работников ТЦК считаются незаконными и нарушают права украинцев.

Также мы информировали, кого будут в первую очередь мобилизовать в Вооруженные силы Украины с августа 2024 года.