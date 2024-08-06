Мобілізація в Україні — яку відповідальність нестимуть громадяни за неявку до ТЦК

Чоловіку виписують повістку. Фото:Reuters

Військовозобов'язаний має обов'язково прийти до територіального центру комплектування у зазначений час після отримання повістки. Якщо громадянин не прибуває до ТЦК без поважної причини та не інформує про це, його можуть оштрафувати, обмежити у керуванні транспортним засобом або затримати правоохоронці.

Про це повідомив 24 Канал у вівторок, 6 серпня.

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Які наслідки ігнорування повістки

Згідно із законом про мобілізацію, якщо громадянин отримав повістку, він має обов'язково прибути у певний час у зазначене ТЦК та СП.

У разі виникнення ускладнень військовозобов'язаний повинен якнайшвидше, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати та часу прибуття, повідомити про причини ігнорування, звернувшись до зазначеного ТЦК. Або ж повідомити причину будь-яким іншим способом і прийти до ТЦК у строк, що не перевищує семи днів.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК за повісткою є:

хворобу громадянина;

перешкода стихійного характеру;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

У тому разі, якщо громадянин не з'явився до ТЦК та не проінформував про причину ігнорування, військкомат може подати військовозобов'язаного в розшук. Тоді правоохоронці мають право затримати громадянина та доставити його до ТЦК. У іншому випадку людині загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень або ж також можуть через суд обмежити у керуванні транспортним засобом до явки за повісткою.