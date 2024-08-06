Мобилизация в Украине — какую ответственность будут нести граждане за неявку в ТЦК

Мужчине выписывают повестку. Фото:Reuters

Военнообязанный должен обязательно прийти в территориальный центр комплектования в указанное время после получения повестки. Если гражданин не прибывает в ТЦК без уважительной причины и не информирует об этом, его могут оштрафовать, ограничить в управлении транспортным средством или задержать правоохранители.

Об этом сообщил 24 канал во вторник, 6 августа.

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Какие последствия игнорирования повестки

Согласно закону о мобилизации, если гражданин получил повестку, он должен прибыть в определенное время в указанное ТЦК и СП.

В случае возникновения осложнений военнообязанный должен как можно быстрее, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия сообщить о причинах игнорирования, обратившись к указанному ТЦК. Или сообщить причину любым другим способом и прийти в ТЦК в срок, не превышающий семи дней.

Уважительными причинами неприбытия в ТЦК по повестке являются:

болезнь гражданина;

препятствие стихийному характеру;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие человека возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга).

В случае, если гражданин не явился в ТЦК и не проинформировал о причине игнорирования, военкомат может подать военнообязанного в розыск. Тогда правоохранители имеют право задержать гражданина и доставить его в ТЦК. В противном случае человеку грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен или также могут через суд ограничить в управлении транспортным средством до явки по повестке.