Одруження та народження дитини — чи потрібно військовозобов'язаним інформувати ТЦК

Чоловік з дитиною. Ілюстративне фото: depositphotos

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас постає питання, чи повинні чоловіки інформувати ТЦК про одруження чи народження дитини.

Про це розповіла повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак в інтерв'ю Главреду.

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За словами Козак, всі військовозобов'язані громадяни мають протягом семи днів після одруження або народження дитини надати відповідні документи у ТЦК. В іншому випадку це можна розглядати, як окреме порушення закону.

"Але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено: якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", — пояснила вона.

Відомо, що наразі оновити персональні дані через кабінет військовозобов'язаного у застосунку "Резерв+" не можна, але функцію планують незабаром додати.

Козак зауважила, якщо говорити про людину, яка одружилася й не повідомила про це вчасно, то ТЦК має спочатку перевірити, чи можна отримати цю інформацію без особистого повідомлення громадянина.