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В яких випадках ТЦК може законно мобілізувати заброньованого працівника

8 серпня 2024 13:21
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Мобілізація в Україні — коли ТЦК може відправити на службу заброньованих працівників
Чоловік із працівником ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Територіальний центр комплектування може мобілізувати військовозобов'язаного, який має статус заброньованого. Це можливо у тому випадку, якщо особа вчасно не повідомила ТЦК і не надала доказів про бронювання, не скориставшись своїм правом на відстрочку.

Про це повідомила Судово-юридична газета у четвер, 8 серпня.

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ТЦК може мобілізувати заброньованого

Закарпатський окружний адміністративний суд зроби висновок, що за певних умов ТЦК може мобілізувати чоловіка, який заброньований на момент мобілізації. 

У суді зазначили, що саме на військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, покладено обов`язок зі своєчасного повідомлення ТЦК про наявність таких підстав. 

"Військовозобов’язаний повинен вчинити активні дії з повідомлення ТЦК про своє бронювання і зробити він може це лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця — позиція суду", — йдеться в повідомленні.

Деталі справи

Чоловік подав позов до прикордонного загону (військової частини), в якому просив анулювати мобілізаційне розпорядження, поіменний список, у частині його призову на військову службу та направлення для проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу.

Він стверджував, що 8 лютого 2024 року намагався законно перетнути кордон, але був затриманий та доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час медогляду його стан здоров'я не було обстежено, а скарги та його статус як непридатного до військової служби, згідно з військовим обліком, не були враховані. Мало того, позивач був заброньований за ТОВ "Ф".

Попри це, після проходження медичного огляду позивач був доставлений до військової частини для проходження військової служби.

Що вирішив суд

Суд встановив, що 11 лютого 2024 року позивачу була вручена повістка і того ж дня він був визнаний придатним до військової служби. На момент призову позивач був заброньований за ТОВ "Ф" і мав право на відстрочку до 16 лютого 2024 року. Однак він не повідомив ТЦК про своє бронювання і не надав відповідних документів.

Суд відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не скористався правом на відстрочку і не надав доказів бронювання. Суд також зазначив, що відмітка про непридатність у військовому квитку не є підставою для визнання мобілізації незаконною.

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