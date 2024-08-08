Мобилизация в Украине – когда ТЦК может отправить на службу забронированных работников

Человек с работником ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования может мобилизовать военнообязанного, имеющего статус забронированного. Это возможно в том случае, если лицо своевременно не уведомило ТЦК и не предоставило доказательств о бронировании, не воспользовавшись своим правом на отсрочку.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в четверг, 8 августа.

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ТЦК может мобилизовать забронированного

Закарпатский окружной административный суд сделал вывод, что при определенных условиях ТЦК может мобилизовать мужчину, который забронирован на момент мобилизации.

В суде отметили, что именно на военнообязанных, имеющих право на отсрочку, возложена обязанность по своевременному уведомлению ТЦК о наличии таких оснований.

"Военнообязанный должен совершить активные действия по сообщению ТЦК о своем бронировании и сделать он может это только до момента обретения им статуса военнослужащего — позиция суда", — говорится в сообщении.

Детали дела

Мужчина подал иск к пограничному отряду (воинской части), в котором просил аннулировать мобилизационное распоряжение, поименный список, в части его призыва на военную службу и направления для прохождения военной службы, а также отменить приказ о зачислении в списки личного состава.

Он утверждал, что 8 февраля 2024 года пытался законно пересечь границу, но был задержан и доставлен в ТЦК, где прошел медицинскую комиссию. Во время медосмотра его состояние здоровья не было обследовано, а жалобы и его статус как непригодного к военной службе, согласно военному учету, не были учтены. Более того, истец был забронирован за ООО "Ф".

Несмотря на это, после прохождения медицинского осмотра истец был доставлен в воинскую часть для прохождения военной службы.

Что решил суд

Суд установил, что 11 февраля 2024 года истцу была вручена повестка и в тот же день он был признан годным к военной службе. На момент призыва истец был забронирован за ООО "Ф" и имел право на отсрочку до 16 февраля 2024 года. Однако он не сообщил ТЦК о своем бронировании и не предоставил соответствующих документов.

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не воспользовался правом на отсрочку и не предоставил доказательств бронирования. Суд также отметил, что отметка о непригодности в военном билете не является основанием для признания мобилизации незаконной.