Женитьба и рождение ребенка — нужно ли военнообязанным информировать ТЦК

Мужчина с ребенком. Иллюстративное фото: depositphotos

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время возникает вопрос, должны ли мужчины информировать ТЦК о браке или рождении ребенка.

Об этом рассказала офицерша сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в интервью Главреду.

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По словам Козака, все военнообязанные граждане должны в течение семи дней после женитьбы или рождения ребенка предоставить соответствующие документы в ТЦК. В противном случае это можно рассматривать как отдельное нарушение закона.

"Но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено: если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно заключить об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", — объяснила она.

Известно, что обновить персональные данные через кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" нельзя, но функцию планируют в скором времени добавить.

Козак отметила, если говорить о человеке, который поженился и не сообщил об этом вовремя, то ТЦК должен сначала проверить, можно ли получить эту информацию без личного сообщения гражданина.