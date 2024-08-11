Женитьба и рождение ребенка — нужно ли военнообязанным информировать ТЦК

В ТЦК ответили, должен ли военнообязанный информировать о браке и рождении ребенка
В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время возникает вопрос, должны ли мужчины информировать ТЦК о браке или рождении ребенка.
Об этом рассказала офицерша сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в интервью Главреду.
Информирование ТЦК при изменении семейного статуса
По словам Козака, все военнообязанные граждане должны в течение семи дней после женитьбы или рождения ребенка предоставить соответствующие документы в ТЦК. В противном случае это можно рассматривать как отдельное нарушение закона.
"Но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено: если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно заключить об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", — объяснила она.
Известно, что обновить персональные данные через кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+" нельзя, но функцию планируют в скором времени добавить.
Козак отметила, если говорить о человеке, который поженился и не сообщил об этом вовремя, то ТЦК должен сначала проверить, можно ли получить эту информацию без личного сообщения гражданина.
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