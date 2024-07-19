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У ТЦК пояснили, як працюватиме процес надсилання повісток поштою

19 липня 2024 20:14
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Повістки поштою — в ТЦК пояснили, як працюватиме цей процес
Чоловік біля поштових скриньок. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

З 16 липня військовозобов'язані можуть отримати повістки поштою. Повістка буде надсилатись рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. 

Про це розповів речник Полтавського ТЦК Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

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Отримання повістки поштою

За словами Романа Істоміна, термін для явки резервіста або військовозобов'язаного за повісткою не може бути встановлений раніше ніж через 14 днів після її надсилання. Підтвердженням отримання виклику до ТЦК та СП є день отримання поштового відправлення, що має підтверджуватися даними або документами від поштового оператора.

Він зазначив, що підтвердженням отримання повідомлення також служить дата, вказана на поштовому повідомленні про відмову від прийому відправлення, або дата, коли була зафіксована відсутність особи за зазначеною адресою проживання, яку вона вказала при оновленні своїх облікових даних, або за адресою, зазначеною в деклараціях чи реєстраціях, якщо особа не повідомила ТЦК та СП про іншу фактичну адресу проживання.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чи будуть виписувати повістки на кордоні.

Також заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як з реєстру "Оберіг" відберуть тих, хто отримає повістки у першу чергу. За її словами, цей процес вибору буде схожий на таргетовану рекламу.

Україна пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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