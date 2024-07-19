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В ТЦК объяснили, как будет работать процесс отправки повесток по почте

19 июля 2024 20:14
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Повестки по почте — в ТЦК объяснили, как будет работать этот процесс
Человек возле почтовых ящиков. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

С 16 июля военнообязанные могут получить повестки по почте. Повестка будет отправляться рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Об этом рассказал спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

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Получение повестки по почте

По словам Романа Истомина, срок для явки резервиста или военнообязанного по повестке не может быть установлен раньше, чем через 14 дней после ее отправки. Подтверждением получения вызова в ТЦК и СП является день получения почтовой отправки, подтверждаемый данными или документами от почтового оператора.

Он отметил, что подтверждением получения сообщения также служит дата, указанная на почтовом сообщении об отказе от приема отправления, или дата, когда было зафиксировано отсутствие лица по указанному адресу проживания, которое оно указало при обновлении своих учетных данных, или по адресу, указанному в декларациях или регистрациях, если лицо не уведомило ТЦК и СП о другом фактическом адресе проживания.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, будут ли выписывать повестки на границе.

Также заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как из реестра "Оберіг" отберут тех, кто получит повестки в первую очередь. По ее словам, этот процесс выбора будет похож на таргетированную рекламу.

Украина почта мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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