У Тернополі п'яний чоловік влаштував сутички у ТЦК, хоч і мав відстрочку

ТЦК у Тернополі. Фото: ТОТЦК та СП

У Тернопільському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт з військовозобов'язаним. Він вибив скло на дверях, намагаючись потрапити до приміщення.

Про це повідомила пресслужба Тернопільського ТЦК та СП у Facebook у неділю, 8 вересня.

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Вчора близько 20:00 громадянин, який має відстрочку від мобілізації, у стані алкогольного сп’яніння вирішив піти на службу в ЗСУ. Перебуваючи разом з іншими людьми на території ТЦК він спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути всередину приміщення.

Чоловік розбив склопакет вхідних дверей, через що отримав поранення руки. Військовослужбовці ТЦК надали йому первинну медичну допомогу та викликали лікарів й поліцію.

"Працівниками поліції по даному факту проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника", — додали у пресслужбі.