Адвокат пояснив, коли представники ТЦК та СП мають право відкривати вогонь на ураження

Військовослужбовці ТЦК із цивільним чоловіком. Фото ілюстративне: sud.ua

Представники ТЦК та СП мають право відкривати вогонь на ураження, коли виникає загроза життю військовослужбовців. Про це після збройного нападу на Луцький ТЦК заявили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Як повідомив у коментарі для РБК-Україна адвокат Дмитро Франчук, така заява піднімає низку правових, етичних та суспільних питань, які потребують чіткого регулювання.

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"Важливо розробити чіткі критерії для визначення загрози життю та надати військовим необхідну підготовку для прийняття рішень в екстремальних умовах", — наголосив адвокат.

На які аспекти варто звернути увагу:

Юридичні аспекти. Відкриття вогню вважатиметься виправданим, якщо існувала реальна загроза життю військовослужбовців. Використання сили має бути пропорційним загрозі: якщо загрози для життя немає або нападника можна нейтралізувати іншими засобами, відкриття вогню є перевищенням необхідних засобів. Військові несуть відповідальність за свої дії. Якщо застосування сили не є виправданим, за це передбачено кримінальну відповідальність.

Відкриття вогню вважатиметься виправданим, якщо існувала реальна загроза життю військовослужбовців. Використання сили має бути пропорційним загрозі: якщо загрози для життя немає або нападника можна нейтралізувати іншими засобами, відкриття вогню є перевищенням необхідних засобів. Військові несуть відповідальність за свої дії. Якщо застосування сили не є виправданим, за це передбачено кримінальну відповідальність. Етичні аспекти. Під час дискусій щодо права ведення вогню на ураження зазвичай згадують про право на життя. Відкриття стрілянини на ураження — надзвичайний захід, до якого можна вдаватися лише у критичних умовах.

Під час дискусій щодо права ведення вогню на ураження зазвичай згадують про право на життя. Відкриття стрілянини на ураження — надзвичайний захід, до якого можна вдаватися лише у критичних умовах. Юридичні суперечності та наслідки. Термін "загроза життю" досить неоднозначний. Різне його тлумачення може призвести до конфліктів. Якщо справу військового, який відкрив вогонь на ураження, розглядатимуть у суді, він має довести, що діяв виключно з метою захисту власного життя або життя інших людей. За дії солдатів несуть відповідальність командири. Якщо підлеглий відкрив вогонь без вагомих підстав, його командира також можуть притягнути до відповідальності.

Що відомо про напад на Луцький ТЦК

Уночі 27 серпня невідомий чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях , які охороняли об'єкт на посту. Після перестрілки порушник утік. Унаслідок стрілянини зазнав поранень один із військовослужбовців. Його ушпиталили.

"Усі любителі стріляти по військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства... До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчилися. Хотіли по закону? Буде по закону", — зазначили у Волинському обласному ТЦК та СП, коментуючи цей інцидент.