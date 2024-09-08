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Работники ТЦК могут стрелять на поражение — адвокат объяснил, при каких условиях

8 сентября 2024 01:30
Василий Горенко - Редактор
Адвокат объяснил, когда представители ТЦК и СП имеют право открывать огонь на поражение
Военнослужащие ТЦК с гражданским мужчиной. Фото иллюстративное: sud.ua
Василий Горенко - Редактор

Представители ТЦК и СП имеют право открывать огонь на поражение, когда возникает угроза жизни военнослужащих. Об этом после вооруженного нападения на Луцкий ТЦК заявили в Волынском областном ТЦК и СП.

Как сообщил в комментарии для РБК-Украина адвокат Дмитрий Франчук, такое заявление поднимает ряд правовых, этических и общественных вопросов, которые требуют четкого регулирования.

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"Важно разработать четкие критерии для определения угрозы жизни и предоставить военным необходимую подготовку для принятия решений в экстремальных условиях", — подчеркнул адвокат.

На какие аспекты следует обратить внимание:

  • Юридические аспекты. Открытие огня будет считаться оправданным, если была реальная угроза жизни военнослужащих. Использование силы должно быть пропорционально угрозе: если угрозы для жизни нет или нападающего можно нейтрализовать другими средствами, открытие огня является превышением необходимых средств. Военные несут ответственность за свои действия. Если применение силы не оправдано, за это предусмотрена уголовная ответственность.
  • Этические аспекты. Во время дискуссий по поводу права ведения огня на поражение обычно упоминают о праве на жизнь. Открытие стрельбы на поражение — чрезвычайная мера, к которой можно прибегать только в критических условиях.
  • Юридические разногласия и последствия. Термин "угроза жизни" достаточно неоднозначен. Различное его толкование может привести к конфликтам. Если дело военного, открывшего огонь на поражение, будет рассматриваться в суде, он должен доказать, что действовал исключительно с целью защиты собственной жизни или жизни других людей. За действия солдат несут ответственность командиры. Если подчиненный открыл огонь без веских оснований, его командира также могут привлечь к ответственности.

Что известно о нападении на Луцкий ТЦК

Ночью 27 августа неизвестный мужчина открыл стрельбу по военнослужащим, охранявшим объект на посту. После перестрелки нарушитель скрылся. В результате стрельбы получил ранения один из военнослужащих. Его госпитализировали.

"Все любители стрелять по военным будут наказаны в соответствии с действующим законодательством... До ведома личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет по закону", — отметили в Волынском областном ТЦК и СП , комментируя этот инцидент.

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