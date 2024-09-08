В Тернополе пьяный мужчина устроил стычки в ТЦК, хотя и имел отсрочку

ТЦК в Тернополе. Фото: ТОТЦК и СП

В Тернопольском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки произошел конфликт с военнообязанным. Он выбил стекло на дверях, пытаясь попасть в помещение.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского ТЦК и СП в Facebook в воскресенье, 8 сентября.

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Вчера около 20:00 гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации, в состоянии алкогольного опьянения решил пойти на службу в ВСУ. Находясь вместе с другими людьми на территории ТЦК, он спровоцировал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь помещения.

Мужчина разбил стеклопакет входной двери, из-за чего получил ранение руки. Военнослужащие ТЦК предоставили ему первичную медицинскую помощь и вызвали врачей и полицию.

"Работниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя", — добавили в пресс-службе.