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У Рівному скандальному екскерівнику ТЦК оголосили четверту підозру — у чому звинувачують

3 серпня 2024 21:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Корупція у ТЦК — у Рівному одному з екскерівників оголосили вже четверту підозру
Екскерівнику Рівненського ТЦК оголосили четверту підозру. Фото: ДБР
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Колишньому керівнику Рівненського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосили вже четверту підозру. Чоловіка затримали й обиратимуть йому запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у суботу, 3 серпня.

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У ДБР зазначають, що чоловік підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

"Йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану", — пояснюють у Держбюро.

Наголошується, що правоохоронці затримали колишнього начальника ТЦК.

"Слідчі проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Керівник ТЦК отримав четверту підозру
Колишньому керівнику Рівненського обласного ТЦК оголошують про підозру. Фото: ДБР

У Держбюро розслідувань нагадали, що у липні 2023 року екскерівник ТЦК вже отримував підозру у справі щодо побиття солдата.

"Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі", — додають у пресслужбі.

А в жовтні 2023 року правоохоронці теж повідомляли військовому про підозру.

Тоді з'ясувалося, що він володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. 

Загалом чоловік має вже чотири підозри.

"У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень", — підсумували у ДБР

Колишньому керівнику Рівненського обласного ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі.

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ДБР корупція Рівне підозра ТЦК та СП затримання

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