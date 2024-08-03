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В Ровно скандальному экс-руководителю ТЦК объявили о четвертом подозрении — в чем обвиняют

3 августа 2024 21:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Коррупция в ТЦК — в Ровно одному из экс-руководителей объявили уже четвертое подозрение
Экс-руководителю Ровенского ТЦК объявили четвертое подозрение. Фото: ГБР
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бывшему руководителю Ровенского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объявили уже четвертое подозрение. Мужчину задержали и будут избирать ему меру пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в субботу, 3 августа.

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В ГБР отмечают, что мужчина подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

"Речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения", — объясняют в Госбюро.

Подчеркивается, что правоохранители задержали бывшего начальника ТЦК.

"Следователи будут просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", — говорится в сообщении.

Руководитель ТЦК получил четвертое подозрение
Бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК объявляют о подозрении. Фото: ГБР

В Госбюро расследований напомнили, что в июле 2023 года экс-руководитель ТЦК уже получал подозрение по делу об избиении солдата.

"Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже", — добавляют в пресс-службе.

А в октябре 2023 года правоохранители также сообщали военному о подозрении.

Тогда выяснилось, что он владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен.

В общей сложности у мужчины уже четыре подозрения.

"В июле 2023 года он был отстранен от служебных обязанностей и находился под стражей без возможности внесения залога. На днях, после обжалования решения стороной защиты, Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Ровенского областного ТЦК. Его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полмиллиона гривен", — подытожили в ГБР.

Бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.

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