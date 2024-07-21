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У Рівненській області чоловік не прийшов у ТЦК, щоб стати на облік — як його покарав суд

21 липня 2024 18:42
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Рівненській області судили чоловіка за ухилення від військового обліку
Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області судили чоловіка, який не прийшов у територіальний центр комплектування для взяття на військовий облік. Щодо фігуранта порушили кримінальну справу через ухилення від військового обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Zaxid.net.

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Ухилення від військового обліку

У вироку йдеться, що мешканець Рівненської області є військовозобов'язаним. Він повинен був стати на військовий облік.

Відомо, що 15 травня 2024 року чоловік отримав попередження від т.в.о. начальника ТЦК та СП, що вранці наступного дня йому необхідно прийти у військкомат для взяття на військовий облік. Однак фігурант проігнорував та не прийшов.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу. На суді він визнав свою провину.

Суддя Олена Іванків визнала чоловіка винним в ухиленні від військового обліку. Вона призначила йому покарання у вигляді штрафу 5100 грн.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом проти ТЦК через відмову у наданні відстрочки за призовом під час мобілізації. Позивач вважає дії працівників військкомату протиправними.

Раніше в Івано-Франківську працівники ТЦК мобілізували чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку — 27 років (до ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку). Той подав позов до суду, вимагаючи визнати протиправними дії ТЦК, скасувати рішення про мобілізацію та визнати протиправною постанову ВЛК. 

суд українці правосуддя Рівненська область Україна штраф мобілізація ТЦК та СП

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