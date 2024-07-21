У Рівненській області судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК та СП

У Рівненській області судили чоловіка, який не прийшов у територіальний центр комплектування для взяття на військовий облік. Щодо фігуранта порушили кримінальну справу через ухилення від військового обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Zaxid.net.

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Ухилення від військового обліку

У вироку йдеться, що мешканець Рівненської області є військовозобов'язаним. Він повинен був стати на військовий облік.

Відомо, що 15 травня 2024 року чоловік отримав попередження від т.в.о. начальника ТЦК та СП, що вранці наступного дня йому необхідно прийти у військкомат для взяття на військовий облік. Однак фігурант проігнорував та не прийшов.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу. На суді він визнав свою провину.

Суддя Олена Іванків визнала чоловіка винним в ухиленні від військового обліку. Вона призначила йому покарання у вигляді штрафу 5100 грн.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом проти ТЦК через відмову у наданні відстрочки за призовом під час мобілізації. Позивач вважає дії працівників військкомату протиправними.

Раніше в Івано-Франківську працівники ТЦК мобілізували чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку — 27 років (до ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку). Той подав позов до суду, вимагаючи визнати протиправними дії ТЦК, скасувати рішення про мобілізацію та визнати протиправною постанову ВЛК.